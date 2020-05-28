أمريكا : سلب ونهب خلال احتجاجات على مقتل رجل أسود في منيابوليس

2020/05/28 | 12:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..شهدت مدينة منيابوليس الأمريكية، اشتباكات بين محتجين والشرطة صاحبتها عمليات سلب ونهب، وذلك على خلفية مقتل رجل أسود على يد شرطي أبيض.وأطلقت الشرطة في مدينة منيابوليس، قنابل الغاز المسيل للدموع لليلة الثانية على التوالي، في مواجهة موجة غضب لمقتل رجل أسود شوهد في تسجيل مصور انتشر على نطاق واسع وهو […]

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