الحظر لدى الدول المجاورة وضعف الاستيراد ينعشان السوق المحلية في العراق

2020/05/28 | 12:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة (العراق)-(أ ف ب) – شراء المنتجات التركية أو الإيرانية أو الأردنية أمر اعتيادي في العراق، بلد النخيل الذي يستورد حتى التمر من الخليج.لكن الحظر العالمي المفروض جراء تفشي وباء كوفيد-19 بدأ بتغيير المعادلة على مهل.يقول أمين قاسم بصراحة إن الوباء الذي أودى بنحو 170 شخصاً في العراق، نعمة.يشير الرجل الذي يملك […]

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