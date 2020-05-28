قرار‭ ‬أمريكي‭ ‬جديد ‬للتضييق‭ ‬على‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني

2020/05/28 | 12:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭ ‬تواصل‭ ‬التحدي‭ ‬وثاني‭ ‬ناقلاتها‭ ‬النفطية‭ ‬ترسو‭ ‬في‭ ‬فنزويلا واشنطن‭- ‬طهران‭ -‬الزمان‭ ‬ أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء انتهاء العمل بالاستثناءات التي كانت تسمح حتى الآن بمشاريع مرتبطة بالبرنامج النووي المدني الإيراني على الرغم من عقوبات واشنطن، في آخر خطوة لفك الارتباط الأميركي بالاتفاق الدولي المبرم في 2015 وانسحب منه الرئيس دونالد ترامب.وقال وزير الخارجية […]

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