إصابة ثلاثة من أعوان عمر البشير بفيروس كورونا داخل السجن

2020/05/28 | 12:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات السودانية إن ثلاثة من كبار مساعدي الرئيس السابق عمر البشير أصيبوا بفيروس كورونا في السجن.وقد أودع المسؤولون السابقون علي عثمان طه وأحمد محمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين في سجن الكوبر في الخرطوم، منذ الإطاحة بحكم البشير … Readmore

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