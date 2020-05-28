2020/05/28 | 12:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت الهيئة العامة للسياحة في اقليم كوردستان يوم الخميس اعادة فتح المرافق والاماكن السياحية امام مرتاديها، مؤكدة ان اعادة فتح تلك الاماكن ليس من صلاحياتها.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان اغلاق وفتح الاماكن والمرافق السياحية في اقلمي كوردستان وكذلك الاسواق والمعابر الحدودية ليست من صلاحيات الهيئة، موضحة ان هذا الموضوع متعلق بالوضع الصحي العام، وانخفاض ارتفاع نسبة المخاطر التي يشكلها فيروس كورونا.

واضاف البيان ان صلاحية اصدار قرار اعادة فتح المرافق والاماكن السياحية من صلاحية لدى اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، وغرف العمليات في محافظات اقليم كوردستان.

وتابع البيان انه في منشور 27 ايار لم تشر هيئة السياحة في اي من فقراته الى قرار يقضي بعادة فتح الاماكن السياحية، مشيرا الى ان ذلك المنشور على صفحة الهيئة في موقع التواصل الاجتماعي كان يتضمن مجرد معومات، واخبار لها علاقة بالسياحة .

وبعد رفع الحظر الشامل للتجوال في اقليم كوردستان بإنقضاء ايام عيد الفطر باشرت مرافق سياحية وترفيهية باعادة فتح ابوابها امام السكان، وقد لوحظ اقبال واسع وزخم وكثافة في تلك الاماكن.

وأعلنت هيئة السياحة في اقليم كوردستان في الـ11 من شهر اذار الماضي عن اغلاق معظم المرافق السياحية في الاقليم وذلك لإحتواء فيروس كورونا المستجد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة في اقليم كوردستان توضح حول اعادة فتح الاماكن السياحية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة في اقليم كوردستان توضح حول اعادة فتح الاماكن السياحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).