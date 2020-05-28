الكعبي يدعو لاجتماع عاجل: العراق مُقبل على كارثة صحية

2020/05/28 | 12:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب، رئيس خلية الازمة النيابية لمواجهة جائحة كورونا، اليوم الخميس الى عقد اجتماع عاجل بين خليتي الازمة النيابية والحكومية بحضور رئيس اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية مصطفى الكاظمي، للوقوف على اسباب الارتفاع الكبير بأعداد المصابين بالفيروس.

وبحسب بيان لمكتبه انتقد الكعبي ما وصفه بالاجراءات البطيئة وغير الجدية التي تتبعها الدولة بشكل عام بشأن مواجهة هذا الوباء ”القاتل“.

وقال ان ذلك اسفر بارتفاع الاصابات في اغلب مناطق بغداد لاسيما جانب الرصافة وحتى الكرخ خلال الايام الاخيرة الماضية، فضلا عن باقي المحافظات بالرغم من تطبيق الحظر الشامل قبل عيد الفطر بيومين، مشددا ان خلية الازمة البرلمانية كانت قد حذرت مرارآ وتكرارآ من خطورة التراخي والتهاون من فرض الاجراءات الاحترازية والوقائية على المناطق التي تعرضت وتصدرت مؤشر الاصابات.

وطالب رئيس خلية الازمة النيابية بوجوب وضع خطة واقعية وملموسة واتخاذ قرارات عاجلة وفقا للظروف والمعطيات الراهنة ، مجددا تحذيره من حدوث كارثة صحية وبشرية كبيرة واحتمالية انهيار النظام الصحي في كل مستشفيات البلاد اذا لم يتم تغيير كل الاساليب المتبعة الحالية .

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