بالفيديو .. ولاية امريكية تفقد صوابها بـ

2020/05/28 | 12:15 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

شهدت مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا الاميركية، عمليات سلب ونهب ، للمحلات التجارية خلال الاحتجاجات المندلعة في الولاية وبعض الولايات احتجاجًا على مقتل رجل اسود اثناء اعتقاله من قبل الشرطة.

واظهرت صور ومقاطع قيام عدد كبير من الاشخاص وسط المحتجين من رجال ونساء بسرقة اسواق تاركي...

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