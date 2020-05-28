تسجيل 12 إصابة جديدة بكورونا في أربيل

2020/05/28 | 12:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان الخميس، عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة أربيل.وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “تم تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربيل”.وأضافت أن “الاصابات هي بواقع 5 رجال و5 نساء وشابتين”، مبينة ‌أن ” 6 من المصابين هم من منطقة عين […]

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