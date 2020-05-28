شاهد: فيديو غير متداول سابقًا.. مقاتل يقدم “كوكاكولا” لأبو مهدي المهندس ويرفض شربها لهذا السبب

2020/05/28 | 12:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اظهر مقطع فيديو لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الراحل ابو مهدي المهندس، وهو يرفض شرب “الكوكاكولا” بعد تقديمها له من قبل احد المقاتلين في ساحة المعركة.وبحسب الفيديو الذي رصدته “يس عراق”، فإن المهندس رفض شرب الكوكاكولا لأنها “امريكية” بحسب قوله، واكتفى بشرب اللبن العراقي.واعادت مديرية اعلام هيئة الحشد […]

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