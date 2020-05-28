خاص لـ”العهد نيوز”.. انسحابات من اجتماع درجال بمسؤولي نينوى بعد إصابة اثنين من حماية الوزير بكورونا

2020/05/28 | 12:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر خاص، بانسحاب بعض من المسؤولين الحاضرين في اجتماع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال مع قيادات محافظة نينوى،.وقال المصدر في حديث لـ “العهد نيوز” اليوم الخميس، ان “قائد عمليات نينوى اللواء نومان الزوبعي ومدير بلديات نينوى عبد القادر الدخيل غادرا قاعة الاجتماعات خلال زيارة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال الى الموصل بعد تسريبات […]

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