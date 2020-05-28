2020/05/28 | 12:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عفرت معاونية الدعم اللوجستي واللواء 42 بالحشد الشعبي، الخميس، حي العامل غربي بغداد ضمن حملة وعي.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، 40 آلية تابعة لمعاونية الدعم اللوجستي واللواء 42 بالحشد الشعبي باشرت، صباح اليوم، بتعفير حي العامل غربي بغداد ضمن حملة وعي.وشاركت مديرية الإعلام من خلال نشر التوعية والتثقيف الصحي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معاونية الدعم اللوجستي واللواء 42 بالحشد يعفران حي العامل غربي بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معاونية الدعم اللوجستي واللواء 42 بالحشد يعفران حي العامل غربي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).