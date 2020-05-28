تشاك هاجل: كل ما تمر به المنطقة اليوم سببه الغزو الأميركي للعراق

2020/05/28 | 12:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد وزير الدفاع الامريكي الاسبق تشاك هاجل، الخميس، أن ما تمر به الولايات المتحدة في منطقة الشرق الاوسط من حالة تخبط في السياسة أوعدم وجود سياسة في المنطقة تعود جذوره الى مرحلة غزو العراق غير المبررة والمتهورة والخطرة عام 2003 .ونقلت صحيفة المونيتور في لقاء صوتي ترجمته /المعلومة/ عن هاجل قوله […]

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