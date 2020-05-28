(يونيتاد) يقدّم تقريره الرابع إلى مجلس الأمن بشأن جرائم داعش

2020/05/28 | 12:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قدّم فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش (يونيتاد) تقريره الرابع إلى مجلس الأمن يفصّل فيه الأنشطة التي يقوم بها للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها التنظيم في العراق، عملاً بالقرار 2379 (2017).ويبرز التقرير أوجه التقدم الرئيسية التي حققها الفريق في تنفيذ ولايته لدعم جهود المساءلة من خلال جمع […]

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