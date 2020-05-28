إصابة 3 موظفين بمركز القلب في الناصرية بفيروس كورونا

2020/05/28 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

افاد مصدر طبي من محافظة ذي قار، الخميس (28 أيار 2020)، بإصابة 3 موظفين بمركز القلب في الناصرية بف...





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