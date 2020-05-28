2020/05/28 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
افاد مصدر طبي من محافظة ذي قار، الخميس (28 أيار 2020)، بإصابة 3 موظفين بمركز القلب في الناصرية بف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
إصابة 3 موظفين بمركز القلب في الناصرية بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- ذي قار
افاد مصدر طبي من محافظة ذي قار، الخميس (28 أيار 2020)، بإصابة 3 موظفين بمركز القلب في الناصرية بف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
إصابة 3 موظفين بمركز القلب في الناصرية بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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