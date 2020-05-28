صحة النجف توجه بمنع وضع هدايا داخل شيبس الاطفال

2020/05/28 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

وجهت دائرة صحة محافظة النجف، الخميس، فرق الرقابة الصحية التابعة لها، بمنع معامل صناعة الشيبس، من وض...





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