نواب الاتحاد الوطني الكردستاني يطالبون بمنع التدخلات بعمل مفوضية الانتخابات

2020/05/28 | 12:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النواب عن محافظة كركوك عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، بعثة الأمم المتحدة في العراق بـمنع التدخلات بعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وندد النواب في بيان، بموقف النواب العرب والتركمان في المحافظة الرافض للتعيينات الجديدة التي أجرتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مشددين على ضرورة عدم السماح لأي طرف سياسي التدخل في شؤون وعمل المفوضية.

وأكد النواب انهم تفاجأوا بقيام بعض الاطراف بإصدار بيانات ومواقف خالية من المسؤولية، على حد وصفهم، للنيل من عمل مفوضية الانتخابات في المحافظة من جهة، وتلفيق التهم ضد باقي المكونات والأطراف من جهة أخرى، بهدف التأثير على عمل مفوضية الانتخابات والتدخل في شؤونها، داعين المفوضية الى عدم الرضوخ الى مطالب تلك الجهات، وممارسة عملها بكل مهنية وشفافية بغية إجراء انتخابات نزيهة وعادلة.

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