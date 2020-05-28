بومبيو يعلن إنهاء الاستثناءات المتعلقة ببرنامج إيران النووي

2020/05/28 | 12:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، ادراج عالمين نوويين إيرانيين، على قائمة العقوبات المفروضة على إيران.

وذكر بيان للخارجية الأميركية، ان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أدرج اثنين من كبار المسؤولين في المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، على قائمة العقوبات وهما “ماجد أغائي” و”أمجد سازغار” لدورهما في تطوير صناعة أجهزة الطرد المركزي، فيما أكد بومبو في تغريدة عبر تويتر، أن على العلماء الإيرانيين الاختيار بين مواصلة العمل السلمي خارج نطاق الانتشار النووي، أو التعرض لخطر العقوبات.

وفي ذات السياق، أعلنت واشنطن انها ستنهي بعد ستين يوما، العمل بإعفاءات من العقوبات، تسمح لشركات أوروبية وصينية وروسية بمواصلة أعمال تهدف إلى جعل منشآت نووية إيرانية أقل عرضة للاستخدام في تطوير الأسلحة.

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