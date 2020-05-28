بومبيو يُغضب الصين بتصريحات عن هونغ كونغ

2020/05/28 | 12:33 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للكونغرس إن هونغ كونغ لم تعد تستحق معاملة خاصة بموجب القانون الأمريكي.قد يكون لهذا الإعلان آثار كبيرة على وضعية هونغ كنغ كمركز تجاري ومن المرجح أن يثير غضب بكين.وقال في تصريح “ليس … Readmore

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