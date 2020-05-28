على هامش المشاهدات .. - حمدى عبد العزيز

2020/05/28 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حمدى_عبد_العزيز في الأعمال الفنية التي تعبر عن تضحيات وبطولات الجيش ، أجدني دائماً في حالة إنحياز لمطلع أغنية المنولوجست الشهير سيد الملاح : ( ..تحيه لجيشك يامصر العظيم احمد ، وبطرس ، وعبد العليم ..



..) وأجد هذا المطلع من أفضل وأصدق وأبسط ماعبر عن الهوية الوطنية المصرية التي تشكل أساساً للعقيدة القتالية الوطنية للجيش المصري ..كما انحاز إلي فيلم (أبناء الصمت) للمخرج محمد راضي ، والذي قدم التضحي ......





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