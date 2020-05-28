مسلسل -البرنس- بين حق الثأر وفخ الارهاب! - طه رشيد

#طه_رشيد اعاد، مسلسل " البرنس" لمؤلفه ومخرجه الفنان الشاب محمد سامي، الروح للدراما المصرية، بعد تراجعها امام الدراما السورية والتركية خلال العقد الاخير.
وقد حظى " البرنس" بمتابعة جادة من قبل مختلف الشرائح في دولنا العربية، حيث استطاع المسلسل ان يعبر منشأه " المحلي " باتجاه المحيط العربي.
يعود اسباب نجاح المسلسل لكونه اعتمد على كشف المستور في المجتمع المصري، باستلهام مبدع من قبل المؤلف للتراث الديني متم ......
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