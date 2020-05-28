ألعقائد ألمسيانية وألمهدية-2- اليهودية - كامل علي

2020/05/28 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كامل_علي ألقيامة وألعقائد ألمسيانية في الديانة اليهودية:مرت مراحل تطوّر عقائد ما بعد الموت في التوراّة بثلاثة مراحل، تميّزت المرحلة ألأولى بالسكوت المطبق عن عالم ما بعد الموت وبالتلميح البعيد عن العالم الاسفل لا تُعرف ماهيته ولا احوال العيش فيه.



في المرحلة الثانية تسربت الى الدين اليهودي معتقدات الفلسطينيين والكنعانيين والآراميين، وبدأت فكرة العالم الاسفل بالتوضح اكثر فاكثر لتأخذ شكلا قريبا من معتقدات ......





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