وزير الصحة يكشف سبب ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا

2020/05/28 | 12:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا وزير الصحة حسن التميمي، المواطنين إلى عدم تصديق الشائعات والالتزام بالإجراءات الوقائية لحمايتهم من وباء كورونا.

وعزا التميمي في تصريح، سبب ارتفاع عدد الاصابات الى زيادة الفحوص التي تجريها الكوادر الصحية، بعد ارتفاع العدد الى اكثر من سبعة آلاف فحص يوميا، بالمقارنة مع الفترات السابقة التي كانت تشهد اجراء الفحص لمئة او مئة وخمسين شخصا فقط، مشيرا في الوقت ذاته، الى إنجاز سبع مستشفيات سريعة البناء لعلاج المصابين بالفيروس، ست منها بواقع خمسين سريرا، اثنتان منها في محافظة المثنى، وواحدة في الديوانية، وثلاث في ديالى بمناطق خان بني سعد، ومندلي، وبلدروز، إضافة الى مستشفى سابعة تابعة لمستشفى ابن الخطيب في بغداد، بواقع ستة وستين سريرا.

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