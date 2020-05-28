مقرر خلية الازمة يدعو لتأجيل الامتحانات حفاظا على ارواح الطلبة وأسرهم

2020/05/28 | 12:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد دعا مقرر خلية الازمة البرلمانية، جواد الموسوي، اليوم الخميس، وزارة التربية الى التريث في تحديد مواعيد للامتحانات في ظل تزايد أعداد المصابين بفايروس كورونا الى المنتصف من حزيران.وقال الموسوي في بيان تلقته "كلكامش برس"، ان "بعض المصابين والمتوفين لم تظهر عليهم علامات تدل على اصابتهم بفايروس كورونا"، مبينا ان "الفايروس طور نفسه في الاسبوع الاخير في العراق واصبح اكثر قوة وفتكا بالتالي فان الوضع الحالي خطر جدا لا يسمح بالمخاطرة باجراء اي امتحانات او تجمعات من اي نوع".وطالب مقرر خلية الازمة البرلمانية، وزارة التربية بـ"التواصل مع خلية الازمة البرلمانية ووزارة الصحة لاطلاعها على المخاطر التي قد تترتب على اصرار التربية لإجراء الامتحانات بهذا الوقت الذي تزايدت في أعداد الإصابات اكثر من اي وقت مضى".

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