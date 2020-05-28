قبرص تغري السياح بتحمل نفقات رحلاتهم وعلاج عائلاتهم إذا أصيبوا بكوفيد 19

2020/05/28 | 12:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهدت قبرص بتغطية تكاليف رحلة أي شخص يصاب بفيروس كورونا المستجد أثناء قضاء عطلته على أراضيها.وقالت الحكومة في رسالة نشرتها ، إنها ستدفع تكاليف الإقامة والعلاج والطعام للمرضى وأسرهم، إذا ما جاءت نتائجهم إيجابية للفيروس أثناء وجودهم على الجزيرة … Readmore

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