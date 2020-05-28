الكاظمي يزور العمليات المشتركة ويطلع على مستجدات ملاحقة داعش

2020/05/28 | 12:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]زار رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، مقر قيادة العمليات المشتركة واطلع على مستجدات ملاحقة داعش.

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