رئيس الوزراء الكويتي: ليس لدينا سيولة لدفع رواتب حزيران المقبل

2020/05/28 | 12:40 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح الخالد، أن وضع البلاد الاقتصادي جيد الآن من حيث التصنيف والملاءة المالية، غير أنه ليس لدى الحكومة سيولة لدفع رواتب حزيران المقبل.

وذكرت صحيفة “الجريدة” الكويتية في خبر اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" ، أن “الخالد اعتبر، خلال الاجتماع الحكومي- النيابي الموسع، الذي ترأسه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وحضره 6 وزراء و32 نائباً، أن هذه فرصة لإقرار هذا القانون “حالنا في ذلك حال دول الخليج، وحتى لا نتجه إلى تسييل الأصول، فهل تقبلون بذلك؟”.

وأضاف الصباح، أن “وضع البلاد الاقتصادي جيد الآن من حيث التصنيف والملاءة المالية، غير أنه ليس لدى الحكومة سيولة لدفع رواتب حزيران المقبل”.

وعلى صعيد عودة العمل في المؤسسات الحكومية، نقلت الصحيفة عن الخالد أنه تم إبلاغ مجلس الأمة بأن الدوامات ستعود اعتباراً من الأحد المقبل بطاقة 30%.

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