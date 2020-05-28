مصدر طبي لـ”العهد نيوز”: ثلاث إصابات بكورونا لموظفين في مركز الناصرية للقلب

2020/05/28 | 12:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر طبي، بتسجيل ثلاث إصابات بكورونا لموظفين في مركز الناصرية للقلب.وقال المصدر في حديث لـ “العهد نيوز” اليوم الخميس، ان “ثلاث اصابات جديدة بفايروس كورونا تم تسجيلها لموظفين يعملون في قسم استعلامات مركز الناصرية للقلب”.

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