مقتل رجل سوري برصاص حرس الحدود التركي

2020/05/28 | 12:41 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا (الحل نت) – لقي رجل سوري حتفه برصاص حرس الحدود التركي، أمس الأربعاء، خلال محاولته اجتياز الحدود قرب بلدة #جرابلس نحو الأراضي التركية.وتداول ناشطون صوراً تؤكد مقتل الرجل “ماهر العبد” من بلدة “الشيوخ”…

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