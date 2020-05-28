مهن عراقية “ممتنة” من فيروس كورونا: قفزة في الإنتاج المحلي.. و”صنع في العراق” يتنفس بعيدًا عن الضغط الإيراني والصيني

2020/05/28 | 12:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة سلط تقرير فرنسي، الضوء على مهن عراقية وأرباب عمل، عاشوا فترة انتعاش لم يلمسوها منذ زمن طويل، حتى وصف بعضهم فيروس كورونا بأنه “نعمة”.ونقل تقرير نشرته وكالة فرانس برس، تفاؤل اصحاب مهن من بائعي اسماك وانابيب بلاستيكية ومعامل مثلجات، حيث أشار التقرير إلى أن “شراء المنتجات التركية أو الإيرانية أو الأردنية […]

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