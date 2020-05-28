نقيب الصحفيين العراقيين يستنكر إساءة قناة الحرة للشهيد احمد مهنا

2020/05/28 | 13:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، الخميس، إساءة قناة الحرة للشهيد احمد مهنا، فيما اكد ان النقابة سترفع دعوى قضائية ضد القناة.وقال اللامي في اتصال هاتفي مع عائلة الشهيد مهنا انه يستنكر “الاساءة التي صدرت من قناة الحرة في تقريرها الذي بث قبل أيام”، مبديا مساندته “للإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها من قبل عائلة […]

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