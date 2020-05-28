صحة النجف تطالب باجراءات وترفع تسع توصيات الى خلية الازمة

2020/05/28 | 13:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير عام دائرة صحة النجف رضوان الكندي، اليوم الخميس، عن رفع دائرته مجموعة توصيات الى خلية الازمة في المحافظة بينها غلق المحافظة بشكل كامل، مطالبا بضرورة اتخاذ “اجراءات سريعة”.وقال الكندي، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، “اننا كدائرة صحة النجف لم ولن نتنصل ولن نتخلى عن مسؤلياتنا”، مبينا أنه “تقرر رفع توصيات الى […]

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