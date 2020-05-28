2020/05/28 | 13:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع اصابات كورونا الى 12 حالة خلال اليوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/28 | 13:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع اصابات كورونا الى 12 حالة خلال اليوم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع اصابات كورونا الى 12 حالة خلال اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).