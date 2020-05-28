النفط الخام ومشكلات انتقال القيمة-مقاربة ماركسية - مظهر محمد صالح

2020/05/28 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مظهر_محمد_صالح د.مظهر محمد صالحمن يتطلع إلى أسواق النفط بشكلها الراهن وكيف تزاحمت أسعار النفط فيها حول نقطة التعادل وهي النقطة التي تعادل الأسعار التكاليف الإنتاجية فحسب او تزيد عنها قليلا لتمثل الربح التوازني ،سنجد اسلوبا غريباً في نقل القيمة او انتقالها بأثر واضح وعلى وفق ما اشرت ذلك الجدليات الاقتصادية الماركسية للقرن العشرين حول مايسمى بانتقال القيمة transformation of value.فالانتقال يعني كيفية ايجا ......





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