الأزمة النيابية تدعو التربية للتريث في تحديد مواعيد الامتحانات

2020/05/28 | 13:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا مقرر خلية الأزمة البرلمانية جواد الموسوي، الخميس، وزارة التربية إلى التريث في تحديد مواعيد للامتحانات في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى المنتصف من حزيران.وقال الموسوي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “بعض المصابين والمتوفين لم تظهر عليهم علامات تدل على إصابتهم بفيروس كورونا وأن الفيروس طور نفسه في الأسبوع […]

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