ارتفاع اصابات كورونا الى 12 حالة خلال اليوم في بابل

2020/05/28 | 13:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت محافظة بابل، الخميس، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة اليوم الى 12 حالة.وذكر بيان للمحافظة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أنه “نعلن عن ست اصابات اخرى جديدة مؤكدة في محافظة بابل لهذا اليوم المتوزعة ثلاثة منها في قضاء المحاويل واصابة في المسيب واصابتين في منطقة البكرلي”.ودعا البيان المواطنين إلى “الالتزام بتعليمات […]

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