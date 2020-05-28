2020/05/28 | 13:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكثر من 30 اصابة جديدة بكورونا في ثلاث محافظات عراقية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكثر من 30 اصابة جديدة بكورونا في ثلاث محافظات عراقية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكثر من 30 اصابة جديدة بكورونا في ثلاث محافظات عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).