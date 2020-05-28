الكعبي يدعو لعقد اجتماع عاجل لخليتي الأزمة النيابية والحكومية بحضور الكاظمي

2020/05/28 | 13:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، إلى عقد اجتماع عاجل بين خليتي الازمة النيابية والحكومية وبحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، للوقوف على اسباب الارتفاع الكبير والخطير بأعداد المصابين بوباء كورونا.

وأكد الكعبي في بيان أن خلية الازمة النيابية حذرت مراراً من خطورة التراخي والتهاون في فرض الاجراءات الاحترازية والوقائية على المناطق التي تصدرت مؤشر الإصابات خلال الأيام الماضية، مضيفا أن الإجراءات المتخذة بطيئة وغير جدية بشكل عام في مواجهة هذا الوباء القاتل، مما أسفر عن ارتفاع الاصابات في اغلب مناطق بغداد.

وطالب الكعبي بوضع خطة واقعية وملموسة، واتخاذ قرارات عاجلة وفقا للظروف والمعطيات الراهنة، محذراً من حدوث كارثة صحية وبشرية كبيرة واحتمالية انهيار النظام الصحي في جميع مستشفيات البلاد إذا لم يتم تغيير الأساليب المتبعة لمواجهة الأزمة.

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