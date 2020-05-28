عبد الله الخربيط: تغيير الكادر الأعلى لمفوضية الانتخابات لن يغير من واقعها

2020/05/28 | 13:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب عن تحالف القوى، عبد الله الخربيط، تم تغيير الكادر الأعلى لمفوضية الانتخابات فقط، بينما بقي كادرها الأوسط والذي يشكل عصب المفوضية وكيانها كما هو دون أي يتغير.

ورأى الخربيط، في تصريح صحفي، أن تغيير الكادر الاعلى لمفوضية الانتخابات، لن يغير من واقعها، فيما وصفها بالمملوكة لجهات سياسية لم يسمها، مضيفا، أن كادرها البسيط مثل صغار الموظفين أو ممن يعملون بالأجور اليومية أثناء وقت الانتخابات، إنما هم مجندون تحت يد هؤلاء الذين يؤثرون عليهم في كل مجريات العملية الانتخابية.



موضحاً أن المفوضية في الواقع مملوكة ملكاً صرفاً لجهات سياسية معينة، ولن يغير من واقع الأمر شيئاً تغيير العناوين العليا فيها، رغم أن تغيير أعضاء المفوضية واستبدالهم بالقضاة أمر في غاية الأهمية، لكن من دون تغيير الكوادر الوسطية بالكامل، فلن يحدث أي تغيير حقيقي، وستبقى المفوضية ميالة لمن يريد وتبقى عرضة للابتزاز.

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