صور من زيارة الكاظمي لمقر قيادة العمليات المشتركة.. تعرف على أبرز ماورد في محاور الاجتماع

2020/05/28 | 13:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال زيارته مقر قيادة العمليات المشتركة، على أنه لاقوة ولاجهة يحق لها ان تكون خارج اطار الدولة.وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، زار اليوم الخميس، مقرّ قيادة العمليات المشتركة”، مبينا […]

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