مصدر في صحة بابل: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة


مصدر في صحة بابل: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة
2020/05/28 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم-بابل

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة بابل، الخميس (28 أيار 2020)، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في...

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