مصدر في صحة بابل: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة

2020/05/28 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بابل

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة بابل، الخميس (28 أيار 2020)، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في...





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