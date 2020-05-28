الكاظمي خلال زيارته العمليات المشتركة: لا جهة أو قوة من حقها أن تكون خارج إطار الدولة

2020/05/28 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكد رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الخميس (28 أيار 2020) أن لا جهة أو قوة من حقها أن تكون خارج إطار الدولة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، أن الاخير "زار رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، مقرّ قيادة العمليات المشتركة".

ولفت الى أن "الكاظمي، اطلع خلال الزيارة، على آخر مستجدات العمليات الجارية، وفعاليات التطهير المستمرة ضد عناصر تنظيم داعش".

وبيّن خلال لقائه بعدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين، أنّ "تطوير المؤسسات الأمنية واصلاحها هي من أولويات المنهاج الوزاري الذي ينصّ على تعزيز أداء الأجهزة الأمنية المختلفة وتحقيق التكامل المطلوب بينها، والعمل بمبدأ أنَّ كلَّ القوات العسكرية والأمنية في خدمة الشعب وتطلعاته ووحدته وأمنه وحماية مقدراته".

وأكد، أنَّ "لا جهة أو قوة من حقِّها أن تكون خارج إطار الدولة، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية وتأمين الحدود".

وأشار الكاظمي الى "أهمية التنسيق بين قواتنا الأمنية بمختلف صنوفها الامر الذي سينعكس ايجابا على العمليات العسكرية والأمنية ومطاردة خلايا الارهاب" .

قبل ذلك، زار رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، الخميس، مقر العمليات المشتركة للاطلاع على مستجدات العمليات العسكرية وملاحقة مسلحي تنظيم داعش.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، أن الاخير "اطلع خلال زيارته لمقر قيادة العمليات المشتركة على آخر مستجدات العمليات العسكرية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، لتعزيز الأمن والاستقرار" .

بغداد اليوم- بغداد

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وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قيادات سياسية ونواب، وحتى

بغداد اليوم-كركوك

أكد نائب رئيس حزب تركمان، أيلي نبيل بكر، الخميس (28 أيار 2020)، أن التركمانيين طالبوا باستقالة محافظ كركوك الحالي، راكان الجبوري، وترشيح شخصية تركمانية كجزء من حقوق المكون، بحسب تعبيره.

وقال بكر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &q

بغداد اليوم-بغداد

زار رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، الخميس، مقر العمليات المشتركة للاطلاع على مستجدات العمليات العسكرية وملاحقة مسلحي تنظيم داعش.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، أن الاخير "اطلع خلال زيارته لم

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