2020/05/28 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم
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افاد مصدر طبي من محافظة كربلاء، الخميس (28 أيار 2020)، بتسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصدر: تسجيل 23 إصابة بفيروس كورونا في كربلاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- كربلاء
افاد مصدر طبي من محافظة كربلاء، الخميس (28 أيار 2020)، بتسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصدر: تسجيل 23 إصابة بفيروس كورونا في كربلاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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