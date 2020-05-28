مصدر: تسجيل 23 إصابة بفيروس كورونا في كربلاء


مصدر: تسجيل 23 إصابة بفيروس كورونا في كربلاء
2020/05/28 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- كربلاء

افاد مصدر طبي من محافظة كربلاء، الخميس (28 أيار 2020)، بتسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الم...

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