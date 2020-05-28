الأزمة النيابية: كورونا أصبح أكثر فتكاً ولا يسمح بمخاطرة إجراء الامتحانات

2020/05/28 | 13:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مقرر خلية الأزمة البرلمانية الدكتور جواد الموسوي وزارة التربية إلى التريث في تحديد مواعيد للامتحانات في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى المنتصف من حزيران.

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