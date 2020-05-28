خلية الأزمة النيابية تحذر من انهيار النظام الصحي: كارثة بشرية ستحدث

2020/05/28 | 13:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرحذرت خلية الأزمة النيابية من "كارثة" و"انهيار" في النظام الصحي بالبلاد، داعية إلى اجتماع مع خلية الأزمة الحكومية بحضور رئيس الوزراء.

ودعا رئيس اللجنة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ببيان صدر في 28 أيار/مايو وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إلى "عقد اجتماع عاجل بين خليتي الأزمة النيابية والحكومية بحضور رئيس اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية مصطفى الكاظمي، للوقوف على بيان أسباب الارتفاع الكبير والخطير بأعداد المصابين بوباء كورونا المستجد، والإسراع بوضع الحلول الناجعة لاحتواء هذه الجائحة ومنع تفشيها لأعداد ونسب أعلى بكثير مما عليها الآن".

وانتقد الكعبي "الإجراءات البطيئة وغير الجدية التي تتبعها الدولة بشكل عام بشأن مواجهة هذا الوباء القاتل، مما أسفر عن ارتفاع الاصابات في أغلب مناطق بغداد سيما جانب الرصافة وحتى الكرخ خلال الأيام الأخيرة الماضية، فضلًا عن باقي المحافظات بالرغم من تطبيق الحظر الشامل قبل عيد الفطر بيومين"، مشددًا على أن "خلية الأزمة البرلمانية كانت قد حذرت مرارًا وتكرارًا من خطورة التراخي والتهاون من فرض الإجراءات الاحترازية والوقائية على المناطق التي تعرضت وتصدرت مؤشر الإصابات".

وطالب الكعبي "بوجوب وضع خطة واقعية وملموسة واتخاذ قرارات عاجلة وفقًا للظروف والمعطيات الراهنة"، فيما جدد تحذيره من "حدوث كارثة صحية وبشرية كبيرة واحتمالية انهيار النظام الصحي في كل مستشفيات البلاد إذا لم يتم تغيير كل الأساليب المتبعة الحالية".

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