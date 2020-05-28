الكاظمي يزور قيادة العمليات المشتركة ويطلع على مستجدات العمليات العسكرية وملاحقة داعش

2020/05/28 | 13:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلع رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، على آخر مستجدات ملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اطلع خلال زيارته لمقر قيادة العمليات المشتركة على آخر مستجدات العمليات العسكرية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، لتعزيز […]

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