بحرية الحرس الثوري تعتزم تصنيع سفينة حربية باسم “الشهيد ابومهدي المهندس”

2020/05/28 | 13:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن قائد القوة البحرية للحرس الثوري الادميرال غلام رضا تنكسيري، الخميس، عن عزم قواته تصنيع سفينتين حربيتين باسم “الشهيد سليماني” و”الشهيد ابو مهدي المهندس”.وعلى هامش مراسم انضمام 112 زورقا سريعا وجديدا للقوة البحرية للحرس الثوري قال الادميرال تنكسيري، انه تم تصميم سفينة حربية كبيرة باسم “الشهيد الحاج قاسم سليماني” في القوة البحرية للحرس […]

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