نائب: كثرة التصريحات بشأن الرواتب أربكت الرأي العام ولامخاوف بشأن صرفها 

2020/05/28 | 13:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتبر عضو لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النائب محمد البلداوي, الخميس, كثرة التصريحات بشأن الرواتب بأنها اربكت الراي العام واحدثت مخاوف لدى الموظفين, مؤكدا ان الحكومة لم تصل الى مرحلة الاقتراض من الاحتياطي المركزي او صندوق النقد الدولي.وقال البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ العراق ليس دولة مفلسة كما يصور البعض وان كثرة التصريحات […]

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