إصابة عنصرين من حماية درجال بكورونا

2020/05/28 | 13:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..افاد مصدر رياضي مطلع، الخميس، بانه تم تسجيل إصابتين بفيروس كورونا في صفوف العناصر الأمنية المرافقة لوزير الشباب والرياضة عدنان درجال.وقال المصدر في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “السلطات المحلية في محافظة أربيل، منعت دخول عنصرين من حماية وزير الشباب والرياضة عدنان درجال”.وأوضح ان “هذا الامر تسبب بإلغاء مؤتمرين صحفيين لدرجال في أربيل […]

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