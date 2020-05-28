بالصور .. درجال في الموصل برفقة

2020/05/28 | 13:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/نينوى

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