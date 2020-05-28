القبض على 180 مخالفاً لحظر التجوال في بغداد

2020/05/28 | 13:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد اعلنت مديرية نجدة بغداد، الأحد، بإلقاء القبض على 180 مخالفاً للحظر في العاصمة.وذكرت المديرية، في بيان، إنه "خلال 24 ساعة الماضية و ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، تم القبض على ( ١٨0) شخصا من المخالفين لتعليمات اوقات حظر التجوال".وأضافت، أنه "تم ضبط سيارة عليها اشارات حجز في سيطرة اللج، فضلا عن القبض على القبض أربعة مخمورين يعترضون سبيل المارة".وأشار الى انه "تم القبض على اشخاص قاموا باطلاق النار في الفضاء مما ادى لترويع المواطنين ضمن سريع الدورة".

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